Режиссер картины «Мое Русское Устье» получил специальный приз главы региона.

Режиссер картины «Мое Русское Устье» получил специальный приз главы региона.

Сегодня в Концертном зале Омской филармонии состоялась торжественная церемония закрытия XXXIII Международного кинофорума «Золотой Витязь». В рамках кинофорума состоялось 102 киносеанса, 8 творческих встреч и концертных программ. Более десяти тысяч зрителей посетили эти мероприятия в Омске и пяти районах области.

– Долгожданное возвращение на Омскую землю кинофорума «Золотой Витязь», проведенного здесь впервые двенадцать лет назад, прошло феерично! Мы очень хотим, чтобы зрители видели хорошее, традиционное, настоящее, духовное кино. Мы понимаем, что чем больше к нам в Омскую область приедет режиссеров, актеров, кинематографистов, тем больше шансов у нашего региона появится на больших киноэкранах. И мне кажется, это тоже очень важно, потому что когда видишь свой город в большом кино, даже немножко так сердце трогает! – отметил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

На церемонии губернатор наградил режиссера фильма «Мое Русское Устье» Сергея Головецкого «за отображение бытия корневой, глубинной России». Эта лента рассказывает о сохранении в самой северной части России, на краю Ойкумены, старого севернорусского языка, религии и культуры новгородцев, бежавших от опричнины Ивана Грозного. О событиях конца XVI века сохранились устные предания, записанные полярными исследователями.

– В настоящее время, по данным статистики, численность населения с. Русское Устье – 148 чел. В Якутии русские арктические старожилы социально приравнены к коренным малочисленным народам Севера. Это награда для них в первую очередь, спасибо, – поблагодарил за высокую оценку Сергей Головецкий.

Золотую медаль им. С. Ф. Бондарчука «За выдающийся вклад в кинематограф» на кинофоруме получил кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер, общественный деятель, народный артист России, генеральный директор и председатель правления киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров. Специального приза от Омской епархии удостоили российские фильмы «Ксеньюшка» (режиссер Наталья Федченко), «Сынок» (Никита Куприянов) и «Родина монашества» (братия Валаамского монастыря).

Гран-при «Золотой витязь» в номинации «Игровые фильмы» получили «Повелитель ветра» (режиссер Игорь Волошин) и «Позывной «Пассажир» (Илья Казанков). В номинации «Фильмы для детей и подростков» Гран-при взяла картина «Суворовец-1944» (Денис Казанцев). В номинации «Документальные полнометражные фильмы» победил фильм «Родина монашества» братии Валаамского монастыря. Фильм «Херсонес. Родина моей Родины» Александра Смирнова и Александра Прохоренкова стал лучшим в номинации «Документальные короткометражные фильмы». Высшую награду в номинации «Дебютные и студенческие фильмы» получил «Путь» Мегена Тарба, а в категории «Анимационные фильмы» – «Сердце океана» Натальи Хариной и Алены Рубинштейн.