Компания считает, что ей не выплатили всю сумму за проведенные демонтажные работы.

Компания считает, что ей не выплатили всю сумму за проведенные демонтажные работы.

Сергей Шелест отмечал, что с организацией пытались решить проблему различными способами. Бывший подрядчик школы в омском микрорайоне Серебряный Берег, ООО «Капитал Развитие», обвинил департамент строительства мэрии в невыплате денег. Контракт с компанией был расторгнут около двух недель назад из-за срывов сроков строительства. Тогда мэротмечал, что с организацией пытались решить проблему различными способами.

По словам представителей компании, стоимость демонтажных работ, которые выполнялись на объекте, значительно превысила сумму, указанную в сметной документации. Весь объем старых конструкций от бывшего Сибзавода, на месте которого и возводится школа, превысил проектный план по кубометрам практически в два раза.

– По проекту было предусмотрено 9 тыс. м3 железобетонных конструкций, а по факту их оказалось более 22 тыс. м3, – цитирует представителя ООО «Капитал Развитие» портал «Топ24».

Разработкой проекта в 2021–2022 годах занималась организация «ЗСК-Проект». 17 мая стало известно, что в отношении представителей организации заведено уголовное дело за мошенничество. Причиной интереса силовиков послужила документация для школы в Серебряном Береге. По версии следствия, компания предоставила фиктивную проектно-сметную документацию с недостоверными объемами работ, а потом получила оплату за фактически невыполненное исследование на общую сумму 832 тыс. рублей.

В фирме «Капитал Развитие» заявили, что именно эта ошибка в расчетах и привела к тому, что подрядчик задолжал денег своим работникам и субподрядчикам. При этом после прекращения финансирования от департамента строительства работы пришлось остановить.

– С июня 2023 года заказчик не оплачивает нам эти выполненные дополнительные демонтажные работы. То есть сейчас спор идет именно по сумме долга заказчика перед нашей компанией. На прошедшей 23.01.24 экспертизе как раз не была согласована смета с точной стоимостью этих демонтажных работ, – заявили в компании.

При расторжении контракта с компанией градоначальник Сергей Шелест уверял, что все финансовые претензии компании не имеют под собой никаких оснований. Более того, подрядчику были выставлены требования о выплате неустойки на сумму более 36 млн рублей. В связи с прекращением договорных отношений компании также предстоит вернуть ранее выплаченный аванс в размере более 280 млн рублей

– Сейчас, несмотря на возбужденное в отношении проектировщика «ЗСК-Проект» уголовное дело, департамент строительства пытается доказать, что некачественно выполненные изыскания не повлияли на сроки выполнения работ. При этом депстрой пытается ввести суд в заблуждение, занижая объемы фактически вывезенных со строительной площадки железобетонных конструкций и грунта, содержащего обломки железобетона и другого строительного мусора, – заявили в «Капитал Развитие».

Напомним, контракт на 1,17 млрд рублей с ООО «Капитал-Развитие» заключили в ноябре прошлого года. По условиям, школа должна быть готова к 1 июля 2024 года. Сейчас на объект ищут нового подрядчика.