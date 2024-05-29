Парк имени 30-летия ВЛКСМ за год стал намного меньше зарабатывать на продаже билетов на аттракционы. Названы причины.

Парк имени 30-летия ВЛКСМ за год стал намного меньше зарабатывать на продаже билетов на аттракционы. Названы причины.

За прошлый год доходы парка имени 30-летия ВЛКСМ за счет продажи билетов на аттракционы сократились на 20,5 млн рублей по сравнению с 2022 годом. Такую информацию представила мэрия для выездного заседания комитета горсовета по вопросам экономического развития, которое пройдет завтра, 30 мая.

Причинами падения выручки стала приостановка работы колеса обозрения. Его перестали запускать из-за деформации металлоконструкции. Также на падение доходов повлияло перемещение аттракционов «Ракушки малые», «Сказочные пегасы», «Солнышко», «Формула-1» в Советский парк, сообщает «СуперОмск».

Общие доходы парка за прошлый год составили 158,5 млн рублей. Это на 5 % меньше, чем в 2022 году.