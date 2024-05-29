Проект поправок в налоговую систему затронет основные виды налогов.

Проект поправок в налоговую систему затронет основные виды налогов.

Министерство финансов РФ представило правительству законопроект, предполагающий изменения в российской налоговой системе, сообщает РБК. Проект повлияет на основные виды налогов в России – на доходы физических лиц (НДФЛ), на прибыль организаций, а также на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и упрощенную систему налогообложения (УСН).

В частности, предполагается расширить шкалу налогообложения доходов физических лиц. Вместо двух ступеней ставок в 13 % и 15 % теперь будет пять:

13 % – для дохода до 200 тыс. рублей в месяц (2,4 млн рублей в год);

15 % – для части дохода от 200 до 416,7 тыс. рублей в месяц (2,4–5 млн рублей в год);

18 % – для части дохода от 416,7 тыс. рублей до 1,67 млн рублей в месяц (5–20 млн рублей в год);

20 % – для части дохода от 1,67 до 4,17 млн рублей в месяц (20–50 млн рублей в год);

22 % – для доходов свыше 4,17 млн рублей в месяц (50 млн рублей в год).

Из новой шкалы сделают исключение для участников СВО – оно касается выплат им за службу в зоне военных действий.

Также планируется ввести налоговый аналог частичного возврата средств для семей с двумя и более детьми, чей доход меньше полуторакратного размера регионального прожиточного минимума на человека. Такой автоматический кешбэк через систему соцподдержки снизит реальную ставку налога до 6 %.

Что касается налога на прибыль организаций, то ставку планируют увеличить с 20 % до 25 %. Ставку по налогу на добычу полезных ископаемых повысят до 15 %. Снизят ставки в рамках упрощенной системы налогообложения: сейчас они составляют 8 % при базе «доходы» и 20 % для базы «доходы минус расходы», а планируется 6 % и 15 % соответственно.