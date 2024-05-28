Омск-Информ
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·Общество

Непогода настигнет регион сегодня и продлится всю ночь.
Синоптики Обь-Иртышского УГМС предупредили жителей Омской области о надвигающейся непогоде. Согласно прогнозам, до конца сегодняшнего дня, 28 мая, а также ночью 29 мая в регионе ожидается штормовой ветер порывами до 25 м/с.
Из-за этого в области возможно возникновение чрезвычайных ситуаций. При подобных происшествиях, вызванных непогодой, следует обращаться в дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС по телефонам: 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00, при звонке с сотового телефона набрать 101, а также в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону 78-78-78.
Ранее синоптики рассказали, когда в Омск придет жаркая погода. Тепла жителям региона придется немного подождать.
·Общество

Непогода настигнет регион сегодня и продлится всю ночь.
Синоптики Обь-Иртышского УГМС предупредили жителей Омской области о надвигающейся непогоде. Согласно прогнозам, до конца сегодняшнего дня, 28 мая, а также ночью 29 мая в регионе ожидается штормовой ветер порывами до 25 м/с.
Из-за этого в области возможно возникновение чрезвычайных ситуаций. При подобных происшествиях, вызванных непогодой, следует обращаться в дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС по телефонам: 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00, при звонке с сотового телефона набрать 101, а также в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону 78-78-78.
Ранее синоптики рассказали, когда в Омск придет жаркая погода. Тепла жителям региона придется немного подождать.