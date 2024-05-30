– Этот сквер мы назвали «Сад Семьи», так как сюда пришли наша дружная университетская семья, семья завода «Полиом», семья общества «Знание», Российского географического общества и многие другие сообщества, которые хотят менять наш город к лучшему, – говорит ректор ОмГПУ Наталья Макарова. – Студенты естественно-научного факультета, где готовят будущих учителей химии и биологии, вместе с преподавателями помогали планировать этот сад и готовить территорию. Почти все подразделения вышли на посадку и будут заботиться о саде в дальнейшем.
– Накануне Дня химика, нашего главного профессионального праздника, сотрудники завода традиционно высаживают деревья. В этом году мы решили разделить этот праздник с будущими учителями – теми, кто уже через несколько лет будет учить школьников, прививать им любовь к химии и производству, – отметил гендиректор «Полиома» Павел Евдокимов.
Наша справка:
«Родные города» – программа социальных инвестиций «Газпром нефти». Ее цель – улучшать жизнь людей и способствовать устойчивому развитию регионов деятельности компании. Программа развивает системы культурных, спортивных, образовательных, экологических и других проектов.
«Зеленая среда» – проект по созданию новых зеленых пространств в регионах деятельности «Газпром нефти». Входит в систему экологических проектов программы «Родные города», которая направлена на улучшение среды для жизни людей. В 2023 году в регионах России по проекту было высажено 3,6 млн деревьев и кустарников.
«Полиом» – участник федеральной программы «Чистый воздух». Завод в числе первых подписал соглашение с Министерством экологии Российской Федерации, в рамках которого взял обязательство по снижению воздействия на атмосферный воздух не менее чем на 20 %. Комплексная программа позволила предприятию уже достичь заявленных целей, но работа продолжается: сейчас предприятие разрабатывает новый факельный оголовок, который позволит обеспечить бездымное горение.