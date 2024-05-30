Омск-Информ
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·Общество

Волонтеры предприятия и студенты педуниверситета разбили новый сквер у главного корпуса вуза. 
У главного корпуса Омского государственного педагогического университета на набережной Тухачевского разбили новый сквер. Студенты вуза вместе с волонтерами завода «Полиом» высадили 80 деревьев и кустарников. В акции также принял участие руководитель проекта «Кедротека» Максим Чапов, он выступил куратором работ и помог подобрать саженцы.
Основу нового сквера составили черемуха, яблоня, голубые ели, сосны, липы, рябины, сирень – сорта, которые хорошо переносят сибирский климат, устойчивы к жаре и морозу. Также у главного корпуса ОмГПУ появились кусты гортензии и пятилетняя туя. Ее крону агрономы подстригли в стиле «ниваки» –  садового искусства, распространенного в Японии. 
– Этот сквер мы назвали «Сад Семьи», так как сюда пришли наша дружная университетская семья, семья завода «Полиом», семья общества «Знание», Российского географического общества и многие другие сообщества, которые хотят менять наш город к лучшему, – говорит ректор ОмГПУ Наталья Макарова. – Студенты естественно-научного факультета, где готовят будущих учителей химии и биологии, вместе с преподавателями помогали планировать этот сад и готовить территорию. Почти все подразделения вышли на посадку и будут заботиться о саде в дальнейшем.
Разбивка нового сквера в историческом центре Омска стала частью экологического проекта «Зеленая среда», который реализуется с 2023 года в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». За короткое время в Омске появилось свыше 10 новых зеленых пространств. В их числе – территория рядом с «Омской крепостью», где завод «Полиом» в прошлом году высадил 200 деревьев.
– Накануне Дня химика, нашего главного профессионального праздника, сотрудники завода традиционно высаживают деревья. В этом году мы решили разделить этот праздник с будущими учителями – теми, кто уже через несколько лет будет учить школьников, прививать им любовь к химии и производству, – отметил гендиректор «Полиома» Павел Евдокимов
Помимо высадки деревьев и кустарников, в новом сквере разбили необычные клумбы, сделанные из бывших в употреблении бочек. Их роспись сделал омский художник-граффитист Иван Крячко. В этих бочках студенты планируют разбить миниатюрный аптекарский сад, где высадят мяту, эстрагон, мелиссу, валериану и другие лекарственные растения. Участники проекта по благоустройству территории отметили свои саженцы специальной именной биркой, созданной студентами ОмГПУ в технопарке «Кванториум».

Наша справка:

«Родные города» – программа социальных инвестиций «Газпром нефти». Ее цель – улучшать жизнь людей и способствовать устойчивому развитию регионов деятельности компании. Программа развивает системы культурных, спортивных, образовательных, экологических и других проектов. 

«Зеленая среда» – проект по созданию новых зеленых пространств в регионах деятельности «Газпром нефти». Входит в систему экологических проектов программы «Родные города», которая направлена на улучшение среды для жизни людей. В 2023 году в регионах России по проекту было высажено 3,6 млн деревьев и кустарников.    

«Полиом» – участник федеральной программы «Чистый воздух». Завод в числе первых подписал соглашение с Министерством экологии Российской Федерации, в рамках которого взял обязательство по снижению воздействия на атмосферный воздух не менее чем на 20 %. Комплексная программа позволила предприятию уже достичь заявленных целей, но работа продолжается: сейчас предприятие разрабатывает новый факельный оголовок, который позволит обеспечить бездымное горение.

·Общество

Волонтеры предприятия и студенты педуниверситета разбили новый сквер у главного корпуса вуза. 
У главного корпуса Омского государственного педагогического университета на набережной Тухачевского разбили новый сквер. Студенты вуза вместе с волонтерами завода «Полиом» высадили 80 деревьев и кустарников. В акции также принял участие руководитель проекта «Кедротека» Максим Чапов, он выступил куратором работ и помог подобрать саженцы.
Основу нового сквера составили черемуха, яблоня, голубые ели, сосны, липы, рябины, сирень – сорта, которые хорошо переносят сибирский климат, устойчивы к жаре и морозу. Также у главного корпуса ОмГПУ появились кусты гортензии и пятилетняя туя. Ее крону агрономы подстригли в стиле «ниваки» –  садового искусства, распространенного в Японии. 
– Этот сквер мы назвали «Сад Семьи», так как сюда пришли наша дружная университетская семья, семья завода «Полиом», семья общества «Знание», Российского географического общества и многие другие сообщества, которые хотят менять наш город к лучшему, – говорит ректор ОмГПУ Наталья Макарова. – Студенты естественно-научного факультета, где готовят будущих учителей химии и биологии, вместе с преподавателями помогали планировать этот сад и готовить территорию. Почти все подразделения вышли на посадку и будут заботиться о саде в дальнейшем.
Разбивка нового сквера в историческом центре Омска стала частью экологического проекта «Зеленая среда», который реализуется с 2023 года в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». За короткое время в Омске появилось свыше 10 новых зеленых пространств. В их числе – территория рядом с «Омской крепостью», где завод «Полиом» в прошлом году высадил 200 деревьев.
– Накануне Дня химика, нашего главного профессионального праздника, сотрудники завода традиционно высаживают деревья. В этом году мы решили разделить этот праздник с будущими учителями – теми, кто уже через несколько лет будет учить школьников, прививать им любовь к химии и производству, – отметил гендиректор «Полиома» Павел Евдокимов
Помимо высадки деревьев и кустарников, в новом сквере разбили необычные клумбы, сделанные из бывших в употреблении бочек. Их роспись сделал омский художник-граффитист Иван Крячко. В этих бочках студенты планируют разбить миниатюрный аптекарский сад, где высадят мяту, эстрагон, мелиссу, валериану и другие лекарственные растения. Участники проекта по благоустройству территории отметили свои саженцы специальной именной биркой, созданной студентами ОмГПУ в технопарке «Кванториум».

Наша справка:

«Родные города» – программа социальных инвестиций «Газпром нефти». Ее цель – улучшать жизнь людей и способствовать устойчивому развитию регионов деятельности компании. Программа развивает системы культурных, спортивных, образовательных, экологических и других проектов. 

«Зеленая среда» – проект по созданию новых зеленых пространств в регионах деятельности «Газпром нефти». Входит в систему экологических проектов программы «Родные города», которая направлена на улучшение среды для жизни людей. В 2023 году в регионах России по проекту было высажено 3,6 млн деревьев и кустарников.    

«Полиом» – участник федеральной программы «Чистый воздух». Завод в числе первых подписал соглашение с Министерством экологии Российской Федерации, в рамках которого взял обязательство по снижению воздействия на атмосферный воздух не менее чем на 20 %. Комплексная программа позволила предприятию уже достичь заявленных целей, но работа продолжается: сейчас предприятие разрабатывает новый факельный оголовок, который позволит обеспечить бездымное горение.