Волонтеры предприятия и студенты педуниверситета разбили новый сквер у главного корпуса вуза.

Волонтеры предприятия и студенты педуниверситета разбили новый сквер у главного корпуса вуза.

У главного корпуса Омского государственного педагогического университета на набережной Тухачевского разбили новый сквер. Студенты вуза вместе с волонтерами завода «Полиом» высадили 80 деревьев и кустарников. В акции также принял участие руководитель проекта «Кедротека» Максим Чапов, он выступил куратором работ и помог подобрать саженцы.

Основу нового сквера составили черемуха, яблоня, голубые ели, сосны, липы, рябины, сирень – сорта, которые хорошо переносят сибирский климат, устойчивы к жаре и морозу. Также у главного корпуса ОмГПУ появились кусты гортензии и пятилетняя туя. Ее крону агрономы подстригли в стиле «ниваки» – садового искусства, распространенного в Японии.

– Этот сквер мы назвали «Сад Семьи», так как сюда пришли наша дружная университетская семья, семья завода «Полиом», семья общества «Знание», Российского географического общества и многие другие сообщества, которые хотят менять наш город к лучшему, – говорит ректор ОмГПУ Наталья Макарова. – Студенты естественно-научного факультета, где готовят будущих учителей химии и биологии, вместе с преподавателями помогали планировать этот сад и готовить территорию. Почти все подразделения вышли на посадку и будут заботиться о саде в дальнейшем.

Разбивка нового сквера в историческом центре Омска стала частью экологического проекта «Зеленая среда», который реализуется с 2023 года в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». За короткое время в Омске появилось свыше 10 новых зеленых пространств. В их числе – территория рядом с «Омской крепостью», где завод «Полиом» в прошлом году высадил 200 деревьев.

– Накануне Дня химика, нашего главного профессионального праздника, сотрудники завода традиционно высаживают деревья. В этом году мы решили разделить этот праздник с будущими учителями – теми, кто уже через несколько лет будет учить школьников, прививать им любовь к химии и производству, – отметил гендиректор «Полиома» Павел Евдокимов.

Помимо высадки деревьев и кустарников, в новом сквере разбили необычные клумбы, сделанные из бывших в употреблении бочек. Их роспись сделал омский художник-граффитист Иван Крячко. В этих бочках студенты планируют разбить миниатюрный аптекарский сад, где высадят мяту, эстрагон, мелиссу, валериану и другие лекарственные растения. Участники проекта по благоустройству территории отметили свои саженцы специальной именной биркой, созданной студентами ОмГПУ в технопарке «Кванториум».