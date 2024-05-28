Снять жилье стоимостью до 5 тысяч рублей можно в целом ряде городов Азии, Африки и Европы.

Снять жилье стоимостью до 5 тысяч рублей можно в целом ряде городов Азии, Африки и Европы.

Россиянам рассказали, где можно найти самые дешевые трехзвездочные отели. Так, оказалось, что выгоднее всего этим летом отдыхать в Азии. Об этом говорится в исследовании сервиса путешествий OneTwoTrip.

Самые бюджетные трехзвездочные гостиницы жителям страны посоветовали во вьетнамском Нячанге и таиландских Паттайе и Бангкоке. Жилье там можно найти за 1,5 тыс. рублей в сутки. За 2,2 тыс. рублей можно пожить в Хошимине, Дананге и Ханое, а на Пхукете жилье обойдется в 2,3 тыс. рублей.

В список попала и столица Армении Ереван. Стоимость номера в этом городе составляет 2,4 тыс. рублей. Чуть дороже в Баку – 2,7 тыс. рублей и Унаватуна (Шри-Ланка) – 2,6 тыс. рублей. Также, по данным аналитиков, бюджетные гостиницы располагаются в Каире (3 тыс. рублей), в Убуде на Бали (3,1 тыс. рублей), Куала-Лумпуре (Малайзия) и Тбилиси (3,3 тыс. рублей), китайском Гуанчжоу (3,5 тыс. рублей), в Алматы и Шарм-эш-Шейхе (3,6 тыс. рублей).

В Бишкеке цена номера составит 4 тыс. рублей, в Шанхае (4,1 тыс. рублей), в Дубае (4,2 тыс. рублей) и Касабланке (4,3 тыс. рублей). В Астане и Белграде номер будет стоить 4,4 тыс. рублей в сутки, а в Батуми и Ташкенте – 4,5 тыс. рублей. Завершает список Стамбул. Стоимость номера в городе составляет 4,6 тыс. рублей.