В этом году лакомства, произведенные в Сибирском федеральном округе, отправили в 9 стран.

В этом году лакомства, произведенные в Сибирском федеральном округе, отправили в 9 стран.

В этом году за границу было экспортировано 876 тонн мороженого, которое было произведено в Сибирском федеральном округе. Лакомство традиционно отправляют в Китай, Монголию, Казахстан, Беларусь, Кыргызстан, Азербайджан и Абхазию, а также впервые в этом году – в Узбекистан и Южную Осетию.

Большая часть десертов (86 %) отправляется в три страны: Монголию, Казахстан и Китай. Экспорт мороженого в Поднебесную за пять месяцев текущего года увеличился почти в 12 раз.

Около 65 % от всего экспортированного мороженого было произведено в Омске и Новосибирске.