У омичей есть возможность увидеть и самим оценить эти картины.
Четыре фильма омских режиссеров претендуют на награды международного кинофорума «Золотой витязь» (12+). Это «Я иду тебя искать» и «Покоривший космос» Андрея Кириллова, «Поэт Никто» Светланы Веретенниковой и «Часы для Веры» Максима Горяинова. Документальный короткометражный фильм «Дела сердечные» Юрия Баженова организаторы включили во внеконкурсную программу.
Сегодня в «Атриум-Кино» состоится показ трех картин:
14:00 – «Часы для Веры» (Кинозал № 2),
16:00 – «Я иду тебя искать» (Кинозал № 2),
16:00 – «Поэт Никто» (Кинозал № 2).
Вход свободный.
Всего в программе фестиваля «Золотой витязь» 159 конкурсных игровых, документальных, анимационных, студенческих, дебютных и детских фильмов из 12 стран мира. Показы завершатся 29 мая.