Парень купил ВАЗ на свои сбережения втайне от родителей. Поездка по городу обернулась целой пачкой административных дел.

Парень купил ВАЗ на свои сбережения втайне от родителей. Теперь на него заведено несколько административных дел.

Вчера вечером на улице Краснознаменной в Центральном округе сотрудники ГИБДД обратили внимание на автомобиль ВАЗ-21074, за рулем которого находился юный водитель. Стражи порядка потребовали, чтобы он остановил машину, однако тот не подчинился и попытался скрыться.

Погоня была недолгой. Парень заехал в тупик и решил убежать, но был задержан инспекторами. Нарушителем оказался 16-летний подросток. Он купил ВАЗ на свои сбережения втайне от родителей.

На место происшествия была вызвана мать юного омича. В ее присутствии на подростка завели административные дела за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции, управление транспортным средством водителем, не имеющим такого права, невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке автомобиля, управление ТС, не зарегистрированным в установленном порядке, и отсутствие документов, предусмотренных ПДД.

Автомобиль был помещен на специализированную стоянку.