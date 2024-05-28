Разметку уже нанесли на 10 участков. О нарушениях парковки электросамокатов омичи могут сообщать в Whoosh.

Разметку уже нанесли на 10 участков. О нарушениях парковки электросамокатов омичи могут сообщать в Whoosh.

В Омске начались работы по нанесению разметки для парковки электросамокатов. Ранее на разбросанные по городу электросамокаты жаловались омичи.

– На сегодняшний день сервис кикшеринга в Омске включает 2200 электросамокатов. Места парковки определены администрацией города, они расположены таким образом, чтобы не мешать движению пешеходов и транспорта. Стоянки электросамокатов не имеют специальных ограждений, нанесение разметки – это дополнительный способ упорядочить их парковку, – отметил первый заместитель директора департамента городской экономической политики Михаил Щелконогов.

Разметку уже нанесли на 10 участков:

ул. Лермонтова, 4а;

ул. Лермонтова, 4б;

ул. Ленина, 18а;

ул. Петра Некрасова, 1/1;

ул. Победы, 1а;

ул. Партизанская, 1/3;

ул. Партизанская, 1/3а;

ул. Партизанская, 2;

ул. Партизанская, 5;

ул. Набережная Тухачевского, 1б.

Омичи могут сообщить о нарушениях правил парковки электросамокатов. Для этого необходимо сфотографировать или снять на видео подобное нарушение и отправить их в Whoosh на электронную почту: avarakin@whoosh.bike.

Отметим, что на сегодняшний день под стоянки электросамокатов в городе отведено 595 парковочных пространств.