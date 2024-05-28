Омск-Информ
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Посмотреть на подготовку бойцов ММА смогут бесплатно все желающие.
Завтра, 29 мая, в 17:30 на пересечении улиц Ленина и Музейной в центре Омска состоится открытая тренировка бойцов ММА. Они покажут свою готовность к турниру SFC-10. Вход на тренировку свободный.
Участники тренировки:
  • Александр Шлеменко и американец Кертис Миллендер;
  • Алексей Олейник и бразилец Винисиус Морейра;
  • Александр Осетров и бразилец Фабрисио Соарес;
  • Абдул Гайрбегов и иранец Махьяр Райфии.
SFC-10 состоится 1 июня на «G-Drive Арене». Бой Шлеменко и Миллендера станет главным событием этого турнира.
·Спорт

Посмотреть на подготовку бойцов ММА смогут бесплатно все желающие.
Завтра, 29 мая, в 17:30 на пересечении улиц Ленина и Музейной в центре Омска состоится открытая тренировка бойцов ММА. Они покажут свою готовность к турниру SFC-10. Вход на тренировку свободный.
Участники тренировки:
  • Александр Шлеменко и американец Кертис Миллендер;
  • Алексей Олейник и бразилец Винисиус Морейра;
  • Александр Осетров и бразилец Фабрисио Соарес;
  • Абдул Гайрбегов и иранец Махьяр Райфии.
SFC-10 состоится 1 июня на «G-Drive Арене». Бой Шлеменко и Миллендера станет главным событием этого турнира.