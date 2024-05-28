В мэрии отметили, что гибель деревьев связана с суровой и бесснежной зимой.

В мэрии отметили, что гибель деревьев связана с суровой и бесснежной зимой.

В соцсетях омичи пожаловались на погибшие деревья на Иртышской набережной. По словам горожан, часть шаровидных ив так и не распустились после зимы. Некоторые омичи посчитали, что причиной гибели насаждений стали реагенты, которыми зимой обрабатывают дороги. Такая проблема возникла и на улице Конева, где погибли березы.

- Деревья, которые уже давно прижились, - погибли. Это реагенты? И люди этим дышат? - отмечают омичи.

В мэрии отметили, что гибель деревьев связана с суровой и бесснежной зимой. Это привело к глубокому промерзанию корнеобитаемого слоя.

- На Иртышской набережной из высаженных 53 ив шаровидных, 35 ив пустили новые побеги. Состояние оставшихся 18 ив и берез на разделительной полосе по улице Конева можно будет оценить в осенний период этого года, - отметили в городской администрации.

Кроме того, в мэрии заявили, что сотрудники УДХБ регулярно производят полив этих деревьев.