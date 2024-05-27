Предприниматель зарегистрировал филе сельди. Но, как выяснилось при проверке, сырьем для продукции стало филе форели.

Предприниматель зарегистрировал филе сельди. Но, как выяснилось при проверке, сырьем для продукции стало филе форели.

В мае сотрудники регионального Россельхознадзора проверили мониторинг электронных ветеринарных документов в ФГИС «ВетИС» в компоненте «Меркурий». В результате проверок была обнаружена опасная рыбная продукция.

Омский предприниматель ИП Логунов А.С. зарегистрировал производство 69 килограммов «Филе сельди малосоленой в масле с лимоном». Однако в качестве сырья для изготовления был использован другой биологический вид рыбы – филе форели.

– Это свидетельствует о внесении недостоверной информации в ФГИС «Меркурий». За выявленное нарушение у ИП Логунова А.С. была признана недействительной декларация о соответствии на рыбную продукцию, – рассказали в ведомстве.

Всего в этом году Россельхознадзор признал недействительными 26 деклараций о соответствии. Кроме того, ведомство объявило 167 предостережений о недопустимости нарушения ветеринарного законодательства и выдало 426 предупреждений.