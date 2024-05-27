Это имиджевое мероприятие Омского ГАУ и общественной организации «Земля — наш общий дом» проходит уже тринадцатый год.

Это имиджевое мероприятие Омского ГАУ и общественной организации «Земля — наш общий дом» проходит уже тринадцатый год.

В Омске прошел традиционный субботник «Экологический десант». Его задача — повысить заинтересованность студентов и общественности в целом к сохранению окружающей среды. Участниками акции стали 437 человек: студенты, сотрудники и преподаватели Омского Аграрного университета им. П.А. Столыпина. Поддержали экологическую акцию обучающиеся СОШ №96 и СОШ № 31, школы «Династия», а также колледжа инновационных технологий экономики и коммерции и медицинского колледжа.

«Десант» отправился на территории Дендропарка и Ботанического сада, берег озера Сергеевское, проезд Кохомского, улицы Физкультурная и Сибаковская. Задачей участников была уборка территории, благоустройство памятников, территории объектов культурного наследия и общественных пространств. Одновременно в самом ОмГАУ прошел плановый субботник сотрудников университета.

Мероприятие организовано в рамках реализации проекта «Школа эколога», поддержанного Министерством внутренней политики Омской области и Фондом президентских грантов. Также соорганизаторами акции стали Омское отделение Всероссийской общественной организации волонтеров-экологов «Делай!», а также «Движение первых» Омской области. Социальными партнерами выступили Омский ГАУ и Министерство природных ресурсов и экологии Омской области.