Все оборудование смогли отремонтировать. На сегодняшний день на объекте необходимо заменить только трубу, которая будет подавать воду в фонтан.

Все оборудование смогли отремонтировать. На сегодняшний день на объекте необходимо заменить только трубу, которая будет подавать воду в фонтан.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о ремонте каскадного фонтана у библиотеки имени А. С. Пушкина. Сегодня сотрудники УДХБ демонтировали 16 плит, которые располагались на пешеходной части площади возле здания.

– Это позволит обеспечить доступ к подземным коммуникациям. В принципе, на сегодня основным вопросом остается замена трубы, подающей на фонтан воду. Остальное оборудование прошло ревизию, и его удалось реанимировать, – отметил градоначальник.

О том, что фонтан у библиотеки Пушкина будут реанимировать, стало известно в конце апреля. Деньги на работы выделили мэрия и региональный Минкульт, поскольку объект находится в их ведении.