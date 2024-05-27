Это позволит увеличить территорию, на которой будут проходить работы по покосу травы.
В мае сотрудники УДХБ скосили траву на площади 180 га. Работы проходили в парках, скверах, на обочинах дорог и возле социальных объектов.
Как сообщил мэр Сергей Шелест, при покосе травы сотрудники УДХБ пользуются как ручным, так и механизированным методом. Сегодня траву косят на улицах Конева, 22 Декабря, Крупской, 1-й Трамвайной, 1-й Красной Звезды, Богдана Хмельницкого, Красный Путь и проспекте Маркса.
Градоначальник отметил, что из-за активного роста травы УДХБ была поставлена задача привлечь больше дополнительных косарей. Это позволит увеличить территорию, на которой будут проходить работы.