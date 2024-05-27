Омск-Информ
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·Общество

Это позволит увеличить территорию, на которой будут проходить работы по покосу травы.
В мае сотрудники УДХБ скосили траву на площади 180 га. Работы проходили в парках, скверах, на обочинах дорог и возле социальных объектов. 
Как сообщил мэр Сергей Шелест, при покосе травы сотрудники УДХБ пользуются как ручным, так и механизированным методом. Сегодня траву косят на улицах Конева, 22 Декабря, Крупской, 1-й Трамвайной, 1-й Красной Звезды, Богдана Хмельницкого, Красный Путь и проспекте Маркса. 
Градоначальник отметил, что из-за активного роста травы УДХБ была поставлена задача привлечь больше дополнительных косарей. Это позволит увеличить территорию, на которой будут проходить работы.
·Общество

Это позволит увеличить территорию, на которой будут проходить работы по покосу травы.
В мае сотрудники УДХБ скосили траву на площади 180 га. Работы проходили в парках, скверах, на обочинах дорог и возле социальных объектов. 
Как сообщил мэр Сергей Шелест, при покосе травы сотрудники УДХБ пользуются как ручным, так и механизированным методом. Сегодня траву косят на улицах Конева, 22 Декабря, Крупской, 1-й Трамвайной, 1-й Красной Звезды, Богдана Хмельницкого, Красный Путь и проспекте Маркса. 
Градоначальник отметил, что из-за активного роста травы УДХБ была поставлена задача привлечь больше дополнительных косарей. Это позволит увеличить территорию, на которой будут проходить работы.