Авария случилась на автодороге Троицкое – Чукреевка. Женщина столкнулась с легковушкой. В больнице оказались два человека.

Авария случилась на автодороге Троицкое – Чукреевка. Женщина столкнулась с легковушкой. В больнице оказались два человека.

Вчера, 26 мая, около девяти часов вечера на 4-м километре автодороги Троицкое – Чукреевка в Омском районе произошло ДТП, в котором пострадали два человека.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, 30-летняя женщина-водитель автомобиля «Лада-Веста» при выезде со второстепенной дороги не предоставила преимущество в движении и столкнулась с автомобилем «Лада-Приора», за рулем которого был 24-летний парень.

После этого «приора» съехала в кювет и опрокинулась. В результате аварии два пассажира этой машины – 58-летняя женщина и 24-летняя девушка – были доставлены в больницу. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.