Более 50 % жителей региона выступают за развитие велокультуры. Поклонников электросамокатов гораздо меньше.

Более 50 % жителей региона выступают за развитие велокультуры. Поклонников электросамокатов гораздо меньше.

Омичи рассказали о своем отношении к велосипедистам и самокатчикам. Оказалось, что более 50 % жителей региона выступают за развитие велокультуры. Почти 70 % омичей не испытывают негатива к этим средствам транспортной мобильности, 27 % относятся к ним нейтрально, не любят велосипедистов только 5 % опрошенных, выяснили эксперты «Авито».

К электросамокатчикам омичи относятся хуже. О негативном настрое рассказали 35 % респондентов, поддерживают такие средства передвижения только 19 % опрошенных, 45 % относятся нейтрально. Кроме того, 36 % омичей признались, что планируют начать ездить на велосипеде предстоящим летом. Начать пользоваться электросамокатом хотят только 18 %.

Чаще всего омичи покупают средства индивидуальной мобильности в специализированных магазинах. Только 10 % жителей региона приобретают такой вид транспорта на онлайн-площадках. Пользователи самокатов и велосипедов отмечают, что летом значительно экономят на проезде.