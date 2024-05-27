После тяжелого ранения мужчина научился заново ходить, работал волонтером, но оставлял мысли вернуться на фронт и защищать свою страну.

После тяжелого ранения мужчина научился заново ходить, работал волонтером, но оставлял мысли вернуться на фронт и защищать свою страну.

Настоящим героем специальной военной операции стал 40-летний омич Максим Бачевский. Боец с позывным «Сапер» вернулся на фронт, несмотря на тяжелое ранение и инвалидность – мужчина потерял в бою ногу, однако это не сломило его силу воли. «Теперь у меня снова настоящая мужская работа», - говорит Максим.

Бачевский попал на СВО по мобилизации, служил сапером на передовой под Кременной. В ходе штурмовой операции боец, спасая жизнь командиру, подорвался на мине и лишился ноги, чудом оставшись жив. Максим научился заново ходить и после реабилитации снова отправился на фронт – теперь в качестве инструктора. Вторую «командировку» пришлось прервать по просьбе жены: вернувшись домой, Максим занялся волонтерством, общественной деятельностью, а также пробился в паралимпийскую сборную Омской области по стрельбе.

Все это время омич не оставлял мыслей вернуться на фронт. Мужчина попытался заключить контракт с министерством обороны, но ему отказали ввиду инвалидности. Тогда Максим зашел с другой стороны – подписал контракт на полгода с добровольческим корпусом.

– Служу в батальоне имени Карбышева инструктором по подготовке инженерно-саперных подразделений, готовлю бойцов для всех добровольческих формирований, работающих в зоне СВО, – цитирует Максима Бачевского издание «АиФ-Омск». – Теперь у меня снова настоящая мужская работа. Многие говорили, мол, зачем тебе это надо, отговаривали. Но я уверен, что сейчас я здесь нужнее. Вернулся, потому что мне не все равно на свою страну, свой город, семью, детей. Русские люди имеют стальной характер, нас ничего не остановит на пути к победе, идем до конца!

Таких волевых людей, как омич, на спецоперации немало. Они сражаются, несмотря на ранения, возвращаются к боевым товарищам и своим примером показывают: Россию не победить!