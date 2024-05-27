Когда пенсионерам исполняется 80 лет, фиксированная выплата в составе пенсии по старости увеличивается в два раза.

Когда пенсионерам исполняется 80 лет, фиксированная выплата в составе пенсии по старости увеличивается в два раза.

С 1 июня в России увеличат пенсии людям, которым в мае исполнилось 80 лет. Фиксированная выплата в составе пенсии по старости у них вырастет в два раза, сообщает «Парламентская газета». В 2024 году размер этой выплаты составляет 8134 рубля, соответственно, пожилые люди будут получать 16 269 рублей.

Прибавка назначается с даты рождения получателя и выплачивается со следующего месяца. Никаких заявлений подавать не нужно, пенсии увеличат автоматически.

В Социальном фонде РФ напомнили, что надбавка устанавливается только получателям страховой пенсии по старости. Повышение не распространяется на получателей страховой пенсии по инвалидности или по потере кормильца. Инвалидам первой группы после достижения ими 80 лет фиксированная выплата не удваивается – у этих людей уже имеется аналогичная надбавка к пенсии.

Также в июне вырастут пенсии у работавших пенсионеров, которые уволились с работы не позднее апреля 2024 года. Это произойдет за счет пропущенных за время работы периодов индексации. Пенсии индексируют на второй месяц после увольнения.

1 августа будет произведен перерасчет пенсий лицам пенсионного возраста, работавших в прошлом году, если работодатель платил за них страховые взносы в пенсионную систему. А с 1 октября ожидается ежегодное увеличение военных пенсий. Индексация составит 4,5%.