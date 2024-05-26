Омск-Информ
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·Общество

По его словам, крупное медицинское оборудование в регионах, где наблюдается паводок, не пострадало. 
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал о ремонте медучреждений после паводков. По его словам, крупное медицинское оборудование в регионах, где наблюдается паводок, не пострадало. 
– Сейчас уходят паводки. В настоящее время в том числе идут, завершаются расчеты по необходимости ремонта и компенсации ущербов медицинских организаций, – заявил Мурашко, сообщает РИА «Новости».
Напомним, ранее с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко встретился депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин. Он просил финансирование на пять объектов: новый корпус клинического медико-хирургического центра, новое здание онкодиспансера, детский инфекционный стационар, госпиталь для ветеранов и его переоборудование в новом помещении и Азовскую больницу.
·Общество

По его словам, крупное медицинское оборудование в регионах, где наблюдается паводок, не пострадало. 
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал о ремонте медучреждений после паводков. По его словам, крупное медицинское оборудование в регионах, где наблюдается паводок, не пострадало. 
– Сейчас уходят паводки. В настоящее время в том числе идут, завершаются расчеты по необходимости ремонта и компенсации ущербов медицинских организаций, – заявил Мурашко, сообщает РИА «Новости».
Напомним, ранее с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко встретился депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин. Он просил финансирование на пять объектов: новый корпус клинического медико-хирургического центра, новое здание онкодиспансера, детский инфекционный стационар, госпиталь для ветеранов и его переоборудование в новом помещении и Азовскую больницу.