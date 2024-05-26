Омск-Информ
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·Происшествия

В городе объявили поиски 74-летней пенсионерки.
В Омске объявили поиски 74-летней пенсионерки Марии Копачинской (Новиковой). Сегодня, 26 мая, женщина вышла из больницы и бесследно исчезла.
Приметы пропавшей: рост 150 см, худощавое телосложение, седые волосы, серо-голубые глаза. Женщина была одета в красную куртку, черные брюки, белые кроссовки и серую шапку.
Информацию об омичке можно сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52, 112.
·Происшествия

В городе объявили поиски 74-летней пенсионерки.
В Омске объявили поиски 74-летней пенсионерки Марии Копачинской (Новиковой). Сегодня, 26 мая, женщина вышла из больницы и бесследно исчезла.
Приметы пропавшей: рост 150 см, худощавое телосложение, седые волосы, серо-голубые глаза. Женщина была одета в красную куртку, черные брюки, белые кроссовки и серую шапку.
Информацию об омичке можно сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52, 112.