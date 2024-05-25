Омск-Информ
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·Общество

Аграрии никак не могу закончить посевную из-за постоянной сырости.
Из-за дождей аграрии Омской области не могут посадить картофель. Как сообщает «СуперОмск», из-за этого могут сдвинуться сроки его сбора. Объемы урожая под вопросом.
– Оптимальные сроки посадки на юге в Омской области заканчиваются обычно в мае, для севера региона и начало июня – нормально. Но прогноз погоды не радует – сыро. Если так продолжится, не успеет кожура созреть. Но если будет достаточно солнца, то все будет в порядке, – отметил заведующий отделом картофелеводства Омского аграрного научного центра, кандидата сельскохозяйственных наук Александр Черемисин.
За несколько майских дней, что были сухими и теплыми, какую-то часть картофеля все-таки посадили. Однако, если урожай будет скупым, могут повыситься цены. В прошлом году картошка и так в регионе подорожала.
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·Общество

Аграрии никак не могу закончить посевную из-за постоянной сырости.
Из-за дождей аграрии Омской области не могут посадить картофель. Как сообщает «СуперОмск», из-за этого могут сдвинуться сроки его сбора. Объемы урожая под вопросом.
– Оптимальные сроки посадки на юге в Омской области заканчиваются обычно в мае, для севера региона и начало июня – нормально. Но прогноз погоды не радует – сыро. Если так продолжится, не успеет кожура созреть. Но если будет достаточно солнца, то все будет в порядке, – отметил заведующий отделом картофелеводства Омского аграрного научного центра, кандидата сельскохозяйственных наук Александр Черемисин.
За несколько майских дней, что были сухими и теплыми, какую-то часть картофеля все-таки посадили. Однако, если урожай будет скупым, могут повыситься цены. В прошлом году картошка и так в регионе подорожала.
4537