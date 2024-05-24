Омск-Информ
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Чиновники надеются в ближайшие месяцы пройти все экспертизы и провести торги.
Ремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ в Омске планируется начать уже в этом году. Как сообщает «СуперОмск», пока торги не объявляли, чиновники ждут результатов очередной экспертизы проекта и средств из федерального бюджета.
– Стоимость работ составит порядка 3 млн рублей, – рассказал мэр Сергей Шелест.
Ранее сообщалось, что ремонт моста начнут в 2025 году.
Сейчас в Омске завершается капитальный ремонт Ленинградского моста. Запустить движение по всем шести полосам планируется уже 12 июня. Но перед этим его перекроют, возможно, полностью, чтобы испытать на прочность.
·Авто

Чиновники надеются в ближайшие месяцы пройти все экспертизы и провести торги.
Ремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ в Омске планируется начать уже в этом году. Как сообщает «СуперОмск», пока торги не объявляли, чиновники ждут результатов очередной экспертизы проекта и средств из федерального бюджета.
– Стоимость работ составит порядка 3 млн рублей, – рассказал мэр Сергей Шелест.
Ранее сообщалось, что ремонт моста начнут в 2025 году.
Сейчас в Омске завершается капитальный ремонт Ленинградского моста. Запустить движение по всем шести полосам планируется уже 12 июня. Но перед этим его перекроют, возможно, полностью, чтобы испытать на прочность.