Готовность Ленинградского моста составляет уже 98%. Теперь объект ждет проверка на прочность.

Готовность Ленинградского моста составляет уже 98%. Теперь объект ждет проверка на прочность.

В Омске капитальный ремонт Ленинградского моста вступил в заключительную стадию. Сейчас строители завершают основные дорожные и мостовые работы. Строительная степень объекта составляет уже 98%. Как рассказали в пресс-службе мэрии города, в ближайшее время мост проверят на прочность.

- Действующим контрактом также предусмотрено проведение испытания моста: обследование мостового полотна, его элементов – барьерного и перильного ограждений, качества освещения и дорожного покрытия, пролетного строения и опорных частей, а также статическое и динамическое испытания мостовых конструкций под нагрузкой, - рассказал заместитель директора департамента строительства Михаил Сизов.

Проверка качества капитального ремонта займет определенное время и, возможно, потребует как частичного, так и полного ограничения движения транспорта на период испытаний.

Все основные дорожные работы на объекте планируют завершить до 31 мая.