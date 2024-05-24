Омск-Информ
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·Авто

Цены растут из-за роста спроса, который сильнее всего в Омске.
Машино-места в подземных и наземных паркингах в крупных городах России за год подорожали на 18 %. В среднем, по данным РИА Недвижимость, такое место обойдется в 980 тыс. рублей.
Сильнее всего цены выросли в Екатеринбурге – на 81 %. Машино-место там обойдется в 1,3 млн рублей. В Перми оно подорожало на 50 %, а в Красноярске на 34 %. Цены в Москве увеличились на 18 % (1,4 млн), в Санкт-Петербурге – на 11 % (890 тысяч).
Цены выросли из-за роста спроса. Причем самый высокий рост спроса зафиксировали в Омске – сразу на 100 %. Больше нуждаться в паркингах также стали владельцы автомобилей в Нижнем Новгороде (+66 %), Екатеринбурге (+50 %) и Красноярске (+50 %).
·Авто

Цены растут из-за роста спроса, который сильнее всего в Омске.
Машино-места в подземных и наземных паркингах в крупных городах России за год подорожали на 18 %. В среднем, по данным РИА Недвижимость, такое место обойдется в 980 тыс. рублей.
Сильнее всего цены выросли в Екатеринбурге – на 81 %. Машино-место там обойдется в 1,3 млн рублей. В Перми оно подорожало на 50 %, а в Красноярске на 34 %. Цены в Москве увеличились на 18 % (1,4 млн), в Санкт-Петербурге – на 11 % (890 тысяч).
Цены выросли из-за роста спроса. Причем самый высокий рост спроса зафиксировали в Омске – сразу на 100 %. Больше нуждаться в паркингах также стали владельцы автомобилей в Нижнем Новгороде (+66 %), Екатеринбурге (+50 %) и Красноярске (+50 %).