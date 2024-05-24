Женщины составляют 49 % от всей рабочей силы в России, при этом они продолжают выполнять большинство домашних дел и ухаживают за детьми.

Женщины составляют 49 % от всей рабочей силы в России, при этом они продолжают выполнять большинство домашних дел и ухаживают за детьми.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил сократить на 2 часа продолжительность рабочей пятницы для женщин с сохранением средней зарплаты. Депутат направил соответствующее обращение министру труда и соцзащиты РФ Антону Котякову.

Обосновывая свою инициативу, депутат привел данные Минтруда за 2023 год, согласно которым женщины составляют 49 % от всей рабочей силы в России. Это один из самых высоких показателей в мировой практике, подчеркнул Чернышов. Он также указал сведения аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, согласно которым продолжительность рабочей недели в России в первом квартале 2023 года достигла максимума за последние 10 лет, увеличившись до 38 часов 30 минут.

– Увеличение рабочих часов произошло в основном за счет роста экономической активности именно женщин: по сравнению с 2022 годом рабочая неделя у них выросла на 27 минут, у мужчин – всего на четыре минуты, – цитирует вице-спикера Госдумы агентство «РИА Новости».

При этом, указал автор инициативы, женщины продолжают выполнять большинство домашних дел, а также ухаживают за детьми, тратя на это около шести часов в день. Сокращение рабочей недели позволит им более полноценно отдыхать в выходные дни, а также проводить больше времени с семьей, что положительно скажется на демографической ситуации в стране.

Инициативы своего коллеги раскритиковала первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева. Она назвала предложение Чернышова популизмом и попыткой привлечь к себе внимание.

– Для работающих женщин, матерей есть целая система поддержки в плане отпуска и в плане выходных дней. Поддержка работающих женщин вполне может быть урегулирована трудовым коллективным договором на предприятиях, – сказала Цунаева в комментарии изданию «Газета.ру». – Что касается двух дополнительных часов: помимо того, что на ряде предприятий уже и так есть короткий день, здесь все будет, опять же, зависеть от работодателя. Есть процессы на ряде производств, которые требуют полного рабочего дня. Ясно, что сокращение будет невозможно, если сменная работа, и так далее. На мой взгляд, это популистская такая мера для того, чтобы лишний раз привлечь к себе внимание.

Парламентарий указала, что нужно учитывать реалии экономики: сокращение рабочей недели не должно сказываться на производительности труда.