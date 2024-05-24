Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Всего 105 мест являются запрещенными для купания. Там уже установили соответствующие знаки.

В Омске нашли 105 мест, где запрещено купаться. Как рассказали в пресс-службе мэрии города, все эти места включены в перечень и обозначены знаками «Купаться запрещено».

– Напоминаем, что за купание в запрещенных местах можно получить административное взыскание в виде предупреждения или штрафа, которые предусмотрены статьей 52 КоАП Омской области, – добавили в ведомстве.

Полный список запрещенных мест можно найти здесь.

·Общество

Всего 105 мест являются запрещенными для купания. Там уже установили соответствующие знаки.

В Омске нашли 105 мест, где запрещено купаться. Как рассказали в пресс-службе мэрии города, все эти места включены в перечень и обозначены знаками «Купаться запрещено».

– Напоминаем, что за купание в запрещенных местах можно получить административное взыскание в виде предупреждения или штрафа, которые предусмотрены статьей 52 КоАП Омской области, – добавили в ведомстве.

Полный список запрещенных мест можно найти здесь.