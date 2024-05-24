Как оказалось, в городе проще всего найти работу продавцам, водителям и бухгалтерам. Есть и специальности, среди которых растет конкуренция.

Как оказалось, в городе проще всего найти работу продавцам, водителям и бухгалтерам. Есть и специальности, среди которых растет конкуренция.

Аналитики hh.ru выяснили, какую работу чаще всего искали омичи в мае. Так, самыми востребованными стали менеджеры, водители и администраторы. Также в список вошли продавец, инженер, бухгалтер, упаковщик, программист, разработчик и разнорабочий.

Проще всего найти работу будет продавцам, разнорабочим, водителям, менеджерам по продажам, а также бухгалтерам. А вот среди остальных специальностей конкуренция за рабочие места выше нормы, поэтому поиск работы может затянуться. Среди таких профессий оказались администратор и менеджер по работе с партнерами.