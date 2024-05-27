Для жителей региона доступен выгодный заем «Сельский кредит на ремонт и благоустройство».

Для жителей региона доступен выгодный заем «Сельский кредит на ремонт и благоустройство».

Россельхозбанк предлагает жителям Омской области специальные условия кредитования для газификации домовладений, в том числе жилья в садоводческих товариществах. Продукт «Сельский кредит на ремонт и благоустройство» выдается в том числе на газификацию участков, которые находятся в сельской местности. Полные условия продукта по ссылке « Потребительский кредит на благоустройство для жителей села ».

– Наш потребительский кредит на благоустройство – хороший инструмент для повышения уровня комфортности жизни. Для многочисленных дачников, чьи СНТ находятся в популярной курортной зоне Омского района, льготный кредит поможет сэкономить время и деньги. В целом данный продукт упростит процедуру газификации в ее финансовой части, – рассказал заместитель директора Омского РСХБ Сергей Золотарев.

Сумма кредита составляет от 30 до 500 тыс. рублей. При страховании жизни и здоровья заемщика льготная ставка составит 3,25 % годовых, без страхования – 5 %. Заем можно взять на срок от 6 до 60 месяцев. Продуктом «Сельский кредит на ремонт и благоустройство» могут воспользоваться жители региона в возрасте от 23 до 65 лет (на момент окончания кредита), также заемщикам необходимо иметь постоянную регистрацию в сельской местности.

Кроме того, пользователям кредита нужно заключить договор с подрядной организацией на приобретение и монтаж оборудования, предназначенный для обеспечения централизованных/автономных коммуникаций.

– По последним данным, в Омской области зарегистрировано свыше 640 садовых товарищества, включающих в себя более 230 тысяч участков. Популярность дачного отдыха будет только расти, а это значит, что особую актуальность будет иметь процедура подведения газа. Приусадебные участки используют по-разному. Кто-то предпочитает выращивать обильный, экологически чистый урожай, а кто-то использует дачу как место для отдыха. Вне зависимости от предпочтений садоводов, наличие возможности централизованного доступа к газу – это большой плюс, – отметил председатель Омского областного Союза садоводов Виктор Бобырь.

Заем предоставляется в безналичной форме путем зачисления суммы кредита на счет заемщика в Россельхозбанке. После этого деньги перечислятся на счет подрядной организации, которая выполняет работы.