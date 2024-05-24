Чаще всего жители региона отправляют военнослужащим сладости, консервы, чай, мед и варенье.

Чаще всего жители региона отправляют военнослужащим сладости, консервы, чай, мед и варенье.

За год жители Омской области отправили в зону СВО более 4 тысяч посылок. Чаще всего жители региона отправляют военнослужащим сладости, консервы, чай, мед и варенье.

– При отправке посылок необходимо указать индекс 103400, написать «город Москва-400», фамилию, имя, отчество адресата и номер воинской части. Номер воинской части можно узнать у самих военнослужащих или в военкомате, где их призывали. Посылки со всей страны попадают в логистический центр Почты в Москве, – рассказали в Почте России.

Ведомство передает посылки в Минобороны РФ, откуда они уже направляются адресатам. Отмечается, что в посылки нельзя класть скоропортящиеся продукты, деньги и предметы, которые могут испортить другие отправления.