Омск-Информ
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·Общество

Журналиста вновь обвиняют в отсутствии маркировки иностранного агента.
Советский районный суд рассмотрит новое административное дело в отношении известного журналиста-оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (включен в реестр иностранных агентов) за отсутствие маркировки иностранного агента. Первое заседание назначено на 6 июня.
Отметим, что в апреле Кара-Мурзу уже штрафовали на 30 тысяч за аналогичное правонарушение. Он пытался оспорить приговор, однако Омский областной суд отклонил апелляцию.
Напомним, в апреле прошлого года Кара-Мурзу приговорили к 25 годам колонии и штрафу за публичное распространение фейков о Российской армии и государственную измену. Журналист свою вину не признал, но обжаловать приговор у него не вышло. Он отбывает свое наказание в омской колонии № 7.
* включен в реестр иностранных агентов.
·Общество

Журналиста вновь обвиняют в отсутствии маркировки иностранного агента.
Советский районный суд рассмотрит новое административное дело в отношении известного журналиста-оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (включен в реестр иностранных агентов) за отсутствие маркировки иностранного агента. Первое заседание назначено на 6 июня.
Отметим, что в апреле Кара-Мурзу уже штрафовали на 30 тысяч за аналогичное правонарушение. Он пытался оспорить приговор, однако Омский областной суд отклонил апелляцию.
Напомним, в апреле прошлого года Кара-Мурзу приговорили к 25 годам колонии и штрафу за публичное распространение фейков о Российской армии и государственную измену. Журналист свою вину не признал, но обжаловать приговор у него не вышло. Он отбывает свое наказание в омской колонии № 7.
* включен в реестр иностранных агентов.