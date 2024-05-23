Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Административное здание на улице 1-я Затонская возле парка «Зеленый остров» некогда принадлежало компании «Восточное солнце» китайского предпринимателя У Цинлу.

Департамент имущественных отношений омской мэрии объявил торги по продаже пятиэтажного административного здания, расположенного на улице 1-я Затонская возле парка «Зеленый остров». Готовность объекта составляет 55 %.

Объект оценили в 124,55 млн рублей, пятую часть этих средств (около 25 миллионов) потенциальный покупатель должен внести в качестве задатка. По данным портала «Город55», объект площадью 2450,9 кв. м пытаются реализовать с ноября 2021 года. Нынешние торги уже девятые по счету. На прошлые – в декабре 2023 года – не поступило ни одной заявки.

Строительство здания начинала компания «Восточная солнце», принадлежавшая китайскому предпринимателю У Цинлу. Вовремя закончить объект не успели, здание было изъято по решению суда.

·Экономика/Бизнес

Административное здание на улице 1-я Затонская возле парка «Зеленый остров» некогда принадлежало компании «Восточное солнце» китайского предпринимателя У Цинлу.

Департамент имущественных отношений омской мэрии объявил торги по продаже пятиэтажного административного здания, расположенного на улице 1-я Затонская возле парка «Зеленый остров». Готовность объекта составляет 55 %.

Объект оценили в 124,55 млн рублей, пятую часть этих средств (около 25 миллионов) потенциальный покупатель должен внести в качестве задатка. По данным портала «Город55», объект площадью 2450,9 кв. м пытаются реализовать с ноября 2021 года. Нынешние торги уже девятые по счету. На прошлые – в декабре 2023 года – не поступило ни одной заявки.

Строительство здания начинала компания «Восточная солнце», принадлежавшая китайскому предпринимателю У Цинлу. Вовремя закончить объект не успели, здание было изъято по решению суда.