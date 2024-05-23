Это связано с новым пиком солнечной активности. Также жителей региона могут настигнуть магнитные бури.

Это связано с новым пиком солнечной активности. Также жителей региона могут настигнуть магнитные бури.

В Омской области может стать больше полярных сияний. Это произойдет из-за того, что в 2024–2016 годах ожидается новый пик солнечной активности. Солнце пройдет через очередной максимум в рамках 25-го цикла от начала наблюдений. Об этом рассказал заместитель директора по научно-исследовательской работе Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН Роман Васильев.

По словам Васильева, максимальная активность Солнца приведет к увеличению числа солнечных вспышек и к возникновению магнитных бурь. В результате этого можно наблюдать такие явления, как полярные сияния, которые зачастую видны даже на необычно низких широтах.

Отметим, что в последнее время полярные сияния в Омской области не редкость. Последний раз редкие явления в регионе наблюдали с 11 по 13 мая.