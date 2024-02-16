Омск-Информ
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·Общество

Из-за солнечной интерференции две недели в регионе будут проблемы с телерадиовещанием.

Жителей Омской области предупредили о кратковременных отключениях телерадиосигнала. Как сообщается на сайте цифрового эфирного телевидения, проблема возникнет с 22 февраля и будет длится до 8 марта. Ежедневно в промежутке между 8:44 и 9:41 часов ожидаются перерывы в трансляции. Причиной этому станет солнечная интерференция.

- Из-за сезонной солнечной интерференции возможны перерывы в вещании длительностью до 17 минут, - говорится в сообщении.

Сложности будут возникать во всех населенных пунктах региона с просмотром двадцати цифровых каналов из стандартного набора, также с перебоями будет работать Радио России.

·Общество

Из-за солнечной интерференции две недели в регионе будут проблемы с телерадиовещанием.

Жителей Омской области предупредили о кратковременных отключениях телерадиосигнала. Как сообщается на сайте цифрового эфирного телевидения, проблема возникнет с 22 февраля и будет длится до 8 марта. Ежедневно в промежутке между 8:44 и 9:41 часов ожидаются перерывы в трансляции. Причиной этому станет солнечная интерференция.

- Из-за сезонной солнечной интерференции возможны перерывы в вещании длительностью до 17 минут, - говорится в сообщении.

Сложности будут возникать во всех населенных пунктах региона с просмотром двадцати цифровых каналов из стандартного набора, также с перебоями будет работать Радио России.