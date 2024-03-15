По календарю равноденствие в Омске будет 20 марта, но из-за некоторых особенностей день превысит ночь несколько раньше.

По календарю равноденствие в Омске будет 20 марта, но из-за некоторых особенностей день превысит ночь несколько раньше.

Многие омичи с нетерпением ждут того момента, когда уже и утром, и вечером будет светло. Благодаря стремительному увеличению светового дня в Омске светает уже в 8-м часу утра и светло до 7 вечера. Но уже через пару недель продолжительность дня превысит продолжительность ночи. Этот момент в астрономии называют равноденствием.

Как рассказал РИА «Омск-информ» руководитель Омского планетария Владимир Крупко, весеннее равноденствие в этом году в Омске будет 20 марта. Но есть некоторые нюансы.

– Равноденствие – день равен ночи. Но из-за рефракции – эффекта подъема света над Землей в атмосфере – равноденствие обычно наступает раньше на 2-3 дня, – рассказал Владимир Крупко.

Также астроном отметил, что март – один из самых лучших месяцев для наблюдения полярного сияния в Омской области. Его можно было наблюдать недавно. Но когда оно будет снова, Владимир Крупко пока не знает.