Омск-Информ
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·Общество

Однако из-за непогоды жители региона не смогли лицезреть редкое природное явление. Но какие-то просветы все же виднелись. 

В Омской области в результате магнитной бури, которая произошла накануне вечером, произошло полярное сияние. Однако из-за снегопада понаблюдать за природным явлением не удалось.

В социальных сетях жители северных районов рассказали, что какие-то просветы в небе все-таки были. По данным астрономов, еще одна магнитная буря в регионе ожидается в конце марта – 24, 25 и 26 числа.

·Общество

Однако из-за непогоды жители региона не смогли лицезреть редкое природное явление. Но какие-то просветы все же виднелись. 

В Омской области в результате магнитной бури, которая произошла накануне вечером, произошло полярное сияние. Однако из-за снегопада понаблюдать за природным явлением не удалось.

В социальных сетях жители северных районов рассказали, что какие-то просветы в небе все-таки были. По данным астрономов, еще одна магнитная буря в регионе ожидается в конце марта – 24, 25 и 26 числа.