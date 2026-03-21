·Общество

В небе над Омской областью засияли первые весенние полярные огни

Милена Пономарева поделилась кадром северного сияния.
Северное сияние

Сегодня ночью над Саргатским районом Омской области расцвело северное сияние. Фотограф Милена Пономарева запечатлела необычное явление и поделилась снимком в группе «Охотник за красотами Омской области» во «ВКонтакте».

– Равноденствие стабильно балует сияниями. Вот и сегодня первые полярные сияния весны появились. По параметрам дальше только лучше, – говорится в публикации.

Напомним, что ранее северное сияние жители Саргатского района видели в ночь с 19 на 20 января.

