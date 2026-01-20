Эффектное, но короткое: под Омском любовались полярным сиянием

Небесное шоу запечатлела местный фотограф.

Фото: t.me/sargatskoeomsk

В ночь на 20 января жители Саргатского района Омской области могли наблюдать северное сияние. Фотографу Милене Пономаревой удалось запечатлеть небесное шоу, несмотря на экстремальные погодные условия. Кадрами она поделилась в своем телеграм-канале «Охотник за красотами Омской области».

Как отмечает фотограф, зрелище было завораживающим, но очень коротким. В отличие от прошлых наблюдений, сияние «пробежало» по небу всего за час с небольшим.

– Третий раз вижу сияние над головой. И в этот раз оно выглядело иначе. Мерцало, уходило далеко на юг, корона в зените переливалась и передвигалась из стороны в сторону. Единственный минус – все происходило очень быстро. Буквально за час-полтора произошла вся красота. Сияния выбрали удачное время для появления, когда на улице мороз за −30. Еще и ветер вдобавок. Холодно было, но впечатлений намного больше, – поделилась Милена.

Напомним, что 11 января Милена Пономарева поделилась снимками первого в этом году северного сияния.