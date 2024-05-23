В этом году самой популярной страной для отдыха у жителей страны стала Абхазия. Она сменила Турцию.

В этом году самой популярной страной для отдыха у жителей страны стала Абхазия. Она сменила Турцию.

Стало известно, какая курортная страна стала самой популярной у россиян за последнее время. По данным аналитиков сервиса онлайн-бронирования жилья «Островок», первое место заняла Абхазия. Количество бронирований в этой стране в июне превысили прошлогодние показатели в три раза.

В 2022 и 2023 году рейтинг возглавляла Турция. Теперь она оказалась на втором месте. Также в список самых востребованных курортных стран у россиян попали Египет. Кипр, Мальдивы, ОАЭ, Таиланд, Греция, Вьетнам и Малайзия.