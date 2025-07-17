Из окон пятизвездочного отеля можно наблюдать будни египетских военных.

Российских туристов разместили в отеле, из которого открывается живописный вид на египетскую военную базу. Согласно отзывам путешественников, 5-звездочный отель Stella Di Mare Beach Hotel & Spa курорта Шарм-эш-Шейха расположен в 400 метрах от стратегического объекта. Туристы узнали об этом только после заселения, поскольку туроператоры не предупредили их заранее.

Такое расположение отеля создает неудобства для отдыха: вместо живописных морских пейзажей туристы вынуждены наблюдать ежедневный быт военных. Особое беспокойство вызывает утренний подъем роты в 7 часов утра. Туристы просыпаются вместе с египетскими военными, а во время стрельбищ все гремит.

Более того, пребывание на пляже и купание в море категорически запрещены. Любого туриста, приближающегося к пляжу, могут ошибочно принять за диверсанта и применить оружие, сообщает телеграм-канал SHOT. Море регулярно патрулируется военным катером, который предотвращает приближение отдыхающих к территории базы. Туристы вынуждены искать альтернативные пляжи, удаленные от гостиницы.