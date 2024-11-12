Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Самолет будет летать в Пхукет раз в 10 дней.

Сегодня, 12 ноября, Омский аэропорт сообщил о старте зимних перелетов из Омска в Таиланд. Перевозками будет заниматься авиакомпания Azur Air.

Рейсы на Пхукет будут отправляться с ноября по март. Вылет самолета в Таиланд будет осуществляться каждые 10-11 дней.

Омичи будут летать в теплую страну на самолете Boeing-767. Борт уже отправили в Омск, поскольку перелеты вот-вот начнутся.

·Общество

Самолет будет летать в Пхукет раз в 10 дней.

Сегодня, 12 ноября, Омский аэропорт сообщил о старте зимних перелетов из Омска в Таиланд. Перевозками будет заниматься авиакомпания Azur Air.

Рейсы на Пхукет будут отправляться с ноября по март. Вылет самолета в Таиланд будет осуществляться каждые 10-11 дней.

Омичи будут летать в теплую страну на самолете Boeing-767. Борт уже отправили в Омск, поскольку перелеты вот-вот начнутся.