Полеты в жаркую страну временно прекращаются из-за наступившего там сезона дождей.

Полеты в жаркую страну временно прекращаются из-за наступившего там сезона дождей.

В этом сезоне более 15,5 тысячи омичей слетали на Пхукет в Таиланд и обратно. Авиаперевозчиком, обслуживающим рейс, являлась компания Azur Air.

Последний рейс в Таиланд отправился из Омска вчера, 24 апреля. Полеты в жаркую страну временно прекращаются из-за наступившего там сезона дождей.

Чартерные рейсы возобновятся уже осенью или зимой, в зависимости от авиакомпаний, которые захотят их обслуживать.