Окончание полетов связано с завершением туристического сезона в Таиланде.

Окончание полетов связано с завершением туристического сезона в Таиланде.

На следующей неделе из Омска в этом сезоне отправится последний рейс на остров Пхукет (Таиланд). Окончание полетов связано с завершением туристического сезона в Таиланде. С мая в стране начинается сезон дождей.

Рейсы на Пхукет из Омска были запущены в ноябре прошлого года. До этого их не было 3,5 года из-за пандемии коронавируса. Авиакомпанией, обслуживающей рейсы, является Azur Air.

Последний в этом сезоне полет в Таиланд состоится 24 апреля.