Омск-Информ
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·Происшествия

Мужчину задержали сотрудники Росгвардии, когда он попытался от них скрыться.

Росгвардейцы из Анапы поймали подозрительного мужчину во время патрулирования. Сотрудники ведомства ехали по улице Красноармейской и увидели пешехода, который попытался быстро скрыться при виде патрульной машины.

Задержанным оказался 23-летний омич, которого уже искала полиция. Молодой человек украл женскую сумку, которую оставили без присмотра в одном из гипермаркетов города. Неудачливого грабителя передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

·Происшествия

Мужчину задержали сотрудники Росгвардии, когда он попытался от них скрыться.

Росгвардейцы из Анапы поймали подозрительного мужчину во время патрулирования. Сотрудники ведомства ехали по улице Красноармейской и увидели пешехода, который попытался быстро скрыться при виде патрульной машины.

Задержанным оказался 23-летний омич, которого уже искала полиция. Молодой человек украл женскую сумку, которую оставили без присмотра в одном из гипермаркетов города. Неудачливого грабителя передали полицейским для дальнейшего разбирательства.