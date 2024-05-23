С такой идеей выступили в Госдуме РФ. Где-то инициативу уже поддержали.

С такой идеей выступили в Госдуме РФ. Где-то инициативу уже поддержали.

Участникам специальной военной операции хотят разрешить заключать брак со своими сожительницами онлайн или с использованием биометрических данных. Такое предложение озвучили в Госдуме РФ.

– Законопроект еще не принят в первом чтении. Как только это произойдет, откроется возможность для внесения поправок, которые рассмотрит профильный комитет Госдумы, – сообщают «Известия».

Идею уже поддержали в Ассоциации банков России. Представители организации отметили, что справедливо будет предоставить право на наследование не только законным супругам, но и фактическим членам семьи военнослужащего.

Кроме того, по мнению начальника правового управления АБР Сергея Клименко, такие возможности должны дать не только военнослужащим Вооруженных сил РФ, но и сотрудникам Росгвардии, правоохранительным органам и пограничникам.