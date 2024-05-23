Для этого в ход идут поддельные приказы Минобороны о нарушениях дисциплины, за которые якобы отнимут всю единовременную выплату.

Для этого в ход идут поддельные приказы Минобороны о нарушениях дисциплины, за которые якобы отнимут всю единовременную выплату.

Финансовые мошенники выбрали себе новую цель – участников СВО. В основе лежит давно работающая схема с «безопасным» счетом. С военным либо его близкими связываются в мессенджерах или созваниваются и сообщают, что за нарушение воинской дисциплины или служебных обязанностей полагается весомый штраф: со счета военнослужащего спишется единовременная выплата 195 тыс. рублей, полагающаяся каждому участнику спецоперации.

– В доказательство своих слов обманщики присылают поддельный приказ департамента финансового обеспечения Минобороны. Чтобы защитить деньги от списания, преступники предлагают людям временно перевести все накопления с карты на специальный «безопасный» счет. Уверяют, что, когда вся шумиха с дисциплинарными взысканиями утихнет, сбережения можно будет вернуть обратно на карту, – рассказали в пресс-службе Отделения Омск Банка России.

Разумеется, все это обман: «безопасного» счета не существует, а деньги попадают в руки преступников, поэтому переводить их ни в коем случае нельзя. Если собеседник называет себя сотрудником банка или еще какого-либо ведомства, то стоит узнать его фамилию, имя, отчество и должность, а затем самостоятельно уточнить информацию в этой организации. Но лучше сразу же прекращать и разговоры, и переписки по поводу денег.