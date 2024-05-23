Для выпускников доступны бесплатные занятия для подготовки к экзаменам.

Для выпускников доступны бесплатные занятия для подготовки к экзаменам.

Компания «Ростелеком» предлагает школьникам возможность улучшить и закрепить свои знания перед сдачей ЕГЭ и ОГЭ. С помощью сервиса « Ростелеком Лицей » выпускники могут увеличить свои шансы на хорошие результаты экзаменов.

В разделе «Экзамены» для школьников собраны все демонстрационные варианты экзаменов. Так, для подготовки к ОГЭ доступны варианты по математике и русскому языку, к ЕГЭ – математике, русскому языку и обществознанию. Для подготовки к каждому предмету есть 5 вариантов, каждый из которых содержит 27 заданий. Бесплатно школьники могут воспользоваться 15 демовариантами. После выполнения тестов сервис выдает подробные комментарии.

Кроме того, в этом же разделе есть лайфхаки и полезные материалы, которые помогут успешно пройти аттестацию.

– Благодаря «Ростелеком Лицею» теперь легко обеспечить необходимую подготовку для успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ. Особенно хочу подчеркнуть, что система тестирования удобна и практически аналогична реальному экзамену. По завершении заданий платформа покажет, где были сделаны ошибки, и оценит остальные результаты. На финишной прямой это отличная возможность для старшеклассников структурировать свои знания, – рассказала директор продуктового офиса партнерских и перспективных продуктов «Ростелекома» Виктория Богату.

Для того чтобы изучить возможности платформы « Ростелеком Лицей » предусмотрены две недели бесплатных занятий. Для этого необходимо воспользоваться промокодом EXAMEN. До 31 мая школьники могут воспользоваться сервисом и принять участие в розыгрыше умной колонки VK с голосовым помощником Маруся.

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ПАО «Ростелеком» ИНН 7707049388. Реклама