Для выпускников доступны бесплатные занятия для подготовки к экзаменам.
Компания «Ростелеком» предлагает школьникам возможность улучшить и закрепить свои знания перед сдачей ЕГЭ и ОГЭ. С помощью сервиса «Ростелеком Лицей» выпускники могут увеличить свои шансы на хорошие результаты экзаменов.
В разделе «Экзамены» для школьников собраны все демонстрационные варианты экзаменов. Так, для подготовки к ОГЭ доступны варианты по математике и русскому языку, к ЕГЭ – математике, русскому языку и обществознанию. Для подготовки к каждому предмету есть 5 вариантов, каждый из которых содержит 27 заданий. Бесплатно школьники могут воспользоваться 15 демовариантами. После выполнения тестов сервис выдает подробные комментарии.
Кроме того, в этом же разделе есть лайфхаки и полезные материалы, которые помогут успешно пройти аттестацию.
– Благодаря «Ростелеком Лицею» теперь легко обеспечить необходимую подготовку для успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ. Особенно хочу подчеркнуть, что система тестирования удобна и практически аналогична реальному экзамену. По завершении заданий платформа покажет, где были сделаны ошибки, и оценит остальные результаты. На финишной прямой это отличная возможность для старшеклассников структурировать свои знания, – рассказала директор продуктового офиса партнерских и перспективных продуктов «Ростелекома» Виктория Богату.
Для того чтобы изучить возможности платформы «Ростелеком Лицей» предусмотрены две недели бесплатных занятий. Для этого необходимо воспользоваться промокодом EXAMEN. До 31 мая школьники могут воспользоваться сервисом и принять участие в розыгрыше умной колонки VK с голосовым помощником Маруся.
Дополнительную информацию можно узнать по ссылке.
ПАО «Ростелеком» ИНН 7707049388. Реклама