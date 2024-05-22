Аварийными и подлежащими сносу признаны четыре жилых дома, расположенных в Центральном, Октябрьском и Кировском округах города.

Аварийными и подлежащими сносу признаны четыре жилых дома, расположенных в Центральном, Октябрьском и Кировском округах города.

Мэр Омска Сергей Шелест подписал постановление о признании аварийными и подлежащими сносу четырех жилых домов. Одному из них больше ста лет, старинный дом располагается в центре города.

Это дом № 33 по улице Сенной (на фото), построенный в 1917 году. Также собираются снести дома № 240 и 242 по улице 20 лет РККА в Октябрьском округе и дом № 5 по улице Лесоперевалка в Кировском округе. Их жильцов власти города должны расселить до конца 2031 года.

Кроме того, городская администрация признала непригодными для проживания четыре помещения. Что с ними делать дальше, мэрия пока не определилась.